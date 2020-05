Balotelli salta l'incontro col Brescia: è finita

Non ci sono proprio più speranze di vedere Mario Balotelli e il Brescia appianare le proprie divergenze, e l'addio dell'attaccante alla squadra della sua città è ormai solo questione di tempo.

Lo spiega il 'Corriere di Brescia', che sabato mattina ha rivelato come i due dovessero incontrarsi venerdì, per provare a verificare i margini per risolvere i recenti problemi. Tale incontro però non si è mai verificato, ulteriore prova di una situazione ormai definitivamente compromessa.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 09:25