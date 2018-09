Balotelli sbatte la porta all'Italia e spiega perché

Mario Balotelli di nuovo nell'occhio del ciclone. Reduce dalle difficoltà in Nazionale e dalla multa presa da parte del presidente del Nizza, il centravanti azzurro ha deciso di alzare ancora una volta la voce e per farlo ha scelto Instagram.

Balotelli ha infatti commentato in prima persona un post pubblicato da 'Sky Sport' e che lo riguardava, chiudendo di fatto per sempre le porte a un suo ritorno in serie A dopo le tante voci estive e poi la decisione di restare in Francia, nel club rivierasco.

"Leggere i commenti della gente e vedere quante persone mi odiano in Italia fa davvero piacere. Be quando andranno meglio le cose speriamo che continuino a odiarmi e non sopportarmi giusto per essere coerenti. Di sicuro un motivo vero e valido c'era del perchè non volevo tornare in Serie A e penso che sia chiaro ora", si è sfogato l'ex attaccante di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool.

Nelle scorse ore il presidente del club francese, Jean-Pierre Rivere, ha rivelato in un'intervista al 'Nice Matin' di aver multato l'attaccante della Nazionale italiana per essersi presentato sovrappeso dopo la pausa estiva. SuperMario, che tra l'altro era arrivato con due settimane di ritardo in ritiro causa mercato, si era presentato con un peso di 103 chilogrammi, contro il peso forma ideale di 88 kg. "Il Nizza non ha per abitudine di trattare in modo diverso i suoi giocatori. Mario si è messo fuorigioco da solo", la bocciatura, con poi una parziale retromarcia: "Mario farà una grande stagione perché lo metteremo nelle migliori condizioni e perché è un grande giocatore. Trovare un attaccante del genere costa caro".

Già dopo le critiche successive al flop in Nazionale contro la Polonia Balotelli aveva fatto polemica via social. "Non rovinare una buona giornata, anche se ieri ne hai avuta una pessima. Io sono forte, e voi?", era stato infatti il suo intervento sempre su Instagram.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 22:30