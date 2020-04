Balotelli scherza con Totti: "Mi fa ancora male la gamba"

Momenti di svago tra campioni che conversano tra le mura di casa in questo periodo di autoisolamento dovuto a contrastare il Coronavirus.

E così Fabio Cannavaro ha deciso di lanciare una diretta su Instagram alla quale ha partecipato anche Francesco Totti. I due, compagni di squadra in occasione della fortunata spedizione dell'Italia a Germania 2006 (con tanto di vittoria della Coppa del Mondo), hanno conversato su tanti argomenti. Tra cui un episodio piuttosto controverso che vide come protagonista l'ex capitano della Roma.

Si tratta della finale della Coppa Italia, persa contro l'Inter nel 2010: in quell'occasione Totti rifilò un doloroso pestone a Mario Balotelli, allora nerazzurro. E l'attuale attaccante del Brescia non si è lasciato scappare l'occasione di intervenire durante la diretta di Cannavaro: "France, mi fa male la gamba ancora", ha infatti scritto scatenando la risate dei due ex colleghi e rivali.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 22:51