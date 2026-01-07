Balotelli, scommessa persa: chiuderà la carriera a Dubai, l'esordio contro Sergio Conceicao

SuperMario ha aspettato invano una chiamata dalla A dopo la fallimentare esperienza al Genoa, alla fine ha accettato un contratto con l'Al-Ittifaq

Finalmente presto sul suo profilo si potranno – si spera – vedere anche foto e filmati di partite vere e non solo palestre, campetti d’allenamento, pesi o immagini di vacanze come le ultime postate (dalle Maldive): Mario Balotelli è pronto a rimettersi gli scarpini e tornare a giocare dopo la pessima esperienza al Genoa dove di fatto non ha giocato mai nella passata stagione ma è una mezza vittoria. SuperMario ripartirà infatti dall’Arabia, dopo aver invano atteso la chiamata di qualche club di serie A.

Il debutto di Balotelli

Balotelli firma con l’Al-Ittifaq di proprietà di Pietro Laterza, patron del Chievo, la nuova squadra dell’ex bomber di Milan e Inter. Il giocatore dovrebbe essere presentato a Dubai il 10 gennaio e, magari anche solo per qualche minuto, potrebbe esordire il 16 gennaio contro l’Al-Ettifaq di Sergio Conceicao e di Sergio Benzema, uno che – a differenza sua che l’ha solo sognato – il Pallone d’oro l’ha vinto davvero.

Sarà con ogni probabilità l’ultimo atto per Balotelli che ha firmato un contratto di due anni e mezzo: l’attaccante compirà 36 anni ad agosto e questa pertanto sarà la sua ultima avventura. Sarà comunque in piacevole compagnia, visto che in Saudi League avrà comunque modo di confrontarsi con tecnici e giocatori di spessore. A partire dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, Sergej Milinkovic-Savic, Theo Hernandez, e Koulibaly a Mateo Retegui, nuovo bomber dell’Al-Qadsiah, dall’Al-Nassr di Ronaldo, Brozovic, Coman e Joao Felix all’Al-Shabab dell’ex milanista Yacine Adli. Non è un calcio di serie A ma bisogna sapersi accontentare.

In giovane età Balotelli venne inserito nella lista dei 100 migliori giovani calciatori stilata da Don Balón] ed era ampiamente considerato come uno dei giocatori più promettenti al mondo,tanto da venire inserito nella classifica del Pallone d’oro FIFA 2012 all’età di soli 22 anni prima di lasciar prevalere le bizze caratteriale e le bravate goliardiche al talento. Per lui sarà il 13esimo club di una carriera giramondo, dall’Italia all’Inghilterra, dalla Francia alla Turchia.

Solo pochi giorni fa SuperMario aveva confessato a Prime: “Mi sto allenando con una squadra locale. Mi aspettavo di giocare ancora in Serie A, ma dato che sono in attesa da un po’ troppo tempo, da gennaio valuterò offerte anche da squadre straniere e sceglierò la migliore. Non sarà il mondo del calcio a farmi smettere. Smetterò quando sarò io a volerlo fare. Il Mondiale? Devo essere oggettivo, non è possibile. Ma è il mio sogno, sempre: giocherei i Mondiali anche se mi convocassero a 50 anni”.