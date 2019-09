Balotelli sfida la Juventus: messaggio a Ronaldo

Mario Balotelli scalda i motori in vista della partita di martedì contro la Juventus, che segnerà il suo esordio con la maglia del Brescia e il suo ritorno in serie A dopo gli anni passati in Francia. SuperMario potrebbe giocare titolare contro i campioni d'Italia: "Sono pronto. Chiaramente non ho i 90 minuti sulle gambe, ho giocato solo due amichevoli. Ma ci sono, sono a disposizione. Credo di essermi allenatore più in questo periodo col Brescia che in tutta la mia vita…".

L'ex punta di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool assicura sulla sua forma fisica: "Peso come ai tempi del Manchester City, quando avevo 20 anni".

SuperMario è spavaldo in vista del confronto con Cristiano Ronaldo: "Se mi esalta la sfida con Cristiano Ronaldo? No, non mi esalta. Lui è un grande, il migliore insieme a Messi, ma io devo pensare a fare bene per me e per la squadra", sono le sue parole a Dazn.

Sulle sue possibilità di un ritorno in azzurro: "Sinceramente adesso non ci penso. Devo solo fare il mio qui al Brescia".

L'allenatore dei lombardi Eugenio Corini, dopo l'esaltante vittoria di Udine, si è così espresso sulla possibile presenza di Balotelli contro i bianconeri: "Balotelli? Quando fai questo lavoro si pensa sempre alla partita successiva, martedì avremo la Juventus e se sarà a disposizione potremo vederlo in campo. Aspetto la rifinitura per valutare".

SPORTAL.IT | 22-09-2019 12:17