Clamoroso: Balotelli sfonda la bilancia

Il 17 luglio, giorno in cui Mario Balotelli si è presentato al centro di allenamento del Nizza, con due settimane di ritardo a causa telenovela di mercato riguardante il suo futuro, sulla bilancia è apparsa una cifra tonda: ben 100 chilogrammi. A rivelarlo è il giornale francese L’Equipe, che spiega come poi comunque l’attaccante ex Milan, Inter e Liverpool tra le altre si sia messo duramente al lavoro per ritrovare la condizione fisica e per recuperare un peso presentabile.

L’allenatore del club francese Patrick Viera non l’ha infatti schierato in campo sino al 31 agosto, ma l’attaccante italiano è ancora decisamente lontano dalla migliore condizione, come ha testimoniato l’ultima partita giocata con la Nazionale contro la Polonia. In molti hanno anche attaccato il commissario tecnico Roberto Mancini per aver convocato l’ex rossonero, nonostante quest’ultimo non fosse evidentemente per giocare.

Tra questi anche l’ex centravanti dell’Italia Francesco Graziani, che si è espresso così: “Fossi stato il commissario tecnico dell’Italia, Balotelli non lo avrei neppure chiamato anche perché c’è Immobile che segna a raffica ed è giusto farlo giocare. Mancini è diventato il padre putativo di Balotelli e non mi sta bene perché è terzo nelle gerarchie: c’è Immobile, Belotti e, infine, Balotelli”.

“Ho parlato con Sacchi dopo la partita e abbiamo concordato sul fatto che Balotelli non era preparato dal punto di vista fisico per una partita cosi’ – ha dichiarato invece Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca ai microfoni di Radio Anch’io Sport – è colpa sua se non è pronto, quello che conta nel calcio è l’intelligenza nei confronti del resto della squadra e del campo”.

L’ex attaccante di Juventus e Roma ha poi proseguito: “Mi dispiace per Balotelli, perché me lo ricordo in uno Juventus-Inter che era devastante, ma non l’ho visto preparato per certi sforzi a certi livelli. Un professionista non può presentarsi in queste condizioni perché non serve a niente. Poi io non manderei mai in campo un giocatore 15 chili in sovrappeso…”.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 13:50