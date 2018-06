Mario Balotelli e Paul Pogba sono stati protagonisti di un simpatico siparietto sui social.

I due, dopo essere scesi in campo nella gara tra Francia e Italia, si sono fermati a fare un selfie con i tifosi presenti fuori lo stadio. Lo scatto è stato postato su Instagram dalla punta italiana con una didascalia ironica per prendere in giro l’ex juventino.

“Bravo Paul, ma sei sempre brutto fratello!” il simpatico sfottò di Balotelli.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 14:20