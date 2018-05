Balotelli si infuria per uno striscione dei tifosi azzurri

Mario Balotelli protagonista in campo e fuori nella serata di lunedì, che ha segnato il suo trionfale ritorno in Nazionale contro l’Arabia Saudita. L’attaccante bresciano, che è tornato a vestire l’azzurro dopo 4 anni, è andato a segno al 21′ con un bel destro all’angolino da fuori area, poi sui social ha dedicato la rete allo scomparso centrale della Fiorentina Davide Astori: “Lo so che è tardi lo so che ormai sei là…ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te #davideastori #forzaitalia #grazieatuttivoi”, il post con tanto di foto apparso su Instagram.

Ma SuperMario si è anche arrabbiato per uno striscione apparso sugli spalti dello stadio di San Gallo durante il match, chiaramente indirizzato all’ex punta del Milan: “Il mio capitano è di sangue italiano”. La polizia, presente nello stadio, è intervenuta subito, riuscendo a far rimuovere lo striscione dopo alcuni minuti. Più tardi su Instagram Balotelli si è sfogato: “Siamo nel 2018 ragazzi basta! Svegliatevi per favore!”.

L’attaccante del Nizza, che si svincolerà a fine stagione, è stato bersagliato negli scorsi giorni anche da alcuni tifosi della Roma, uno dei club interessati al giocatore: “Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!”, è il testo del vergognoso striscione apparso nei pressi del Campo Testaccio.

L’opzione Napoli è sempre più quotata ogni giorno che passa. Così l’agente Mino Raiola: “Non è proprio parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ambizioso oggi può fare un grande affare. Non vale più la scusa del suo comportamento perché negli ultimi due anni ha dimostrato la sua maturità. Come commercialista dico che prendere Balotelli è un grande affare, per la parte tecnica è grande affare ora sta ai club italiani vedere se vogliono fare questo affare. Mario al Napoli? Bisogna chiedere ad Ancelotti. Il Napoli ha quattro attaccanti anche se bisogna vedere se ci saranno tutti e quattro ad agosto. Tolto Insigne, davanti nessuno è forte come Mario, poi sta a De Laurentiis decidere se rinforzare o no la squadra. Dove va? Napoli, Roma, vediamo… Lo diciamo a Monchi?”.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 10:20