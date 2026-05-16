Balotelli si sfoga: "Avete capito ora perché non gioco in A e non vado in Nazionale?"

SuperMario in una delle sue stories su Instagram fa riferimento alle rivelazioni di Corona sui procuratori e all'inchiesta sul mondo arbitrale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Negli Emirati Arabi ha recuperato il sorriso: è tornato a giocare, a correre e a segnare (6 gol in 12presenze con l’Al-Ittifaq, club che milita nella Seconda Divisione), cosa che aveva totalmente dimenticato nell’avvilente ultima esperienza col Genoa, dove Vieira l’aveva di fatto messo fuori rosa, lasciandolo totalmente ai margini ma Mario Balotelli l’Italia ce l’ha sempre nel cuore e quando può torna a parlarne.

La fidanzata e lo scudetto dell’Inter

Per SuperMario è un momento felice, prima è è uscito allo scoperto sui social con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia, poi ha postato un fotomontaggio che lo ritrae assieme a Thuram dopo il double dell’Inter cui, nonostante tutto, continua ad essere legato. Infine in una delle sue stories su Instagram ha spiegato a suo modo di non essere rimasto sorpreso più di tanto da quanto sta sta accadendo tra inchieste arbitrali e le ultime vicende dei procuratori raccontate da Corona.

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Il post polemico di Balotelli

Scrive Balotelli: “Oggi, nel ‘brutto’ che è uscito nel calcio avete le risposte a domande fatte durante gli anni tipo: ‘Perché non torni a giocare in Serie A? Perché ce l’hanno sempre con te? Perché non vieni in questa squadra? Perché non torni in Nazionale?’ Giusto per dire è..! L’Italia si riprenderà come ha sempre fatto”. Quando parla di “brutto nel calcio” il bomber fa riferimento sia all’inchiesta sugli arbitri che alla vicenda relativa ad un sistema marcio che esisterebbe tra direttori sportivi e agenti nell’acquisto di calciatori, come ha testimoniato la telefonata del suo agente Vincenzo Raiola a Fabrizio Corona durante l’ultima puntata di ‘Falsisissimo’.

Sarebbero stati soprattutto questi ostacoli, non relativi a questioni di campo, a mandarlo via dalla serie A e dalla possibilità di giocarsi un posto per la Nazionale, costringendolo negli ultimi anni a cercare ingaggi in Francia, Turchia e ora negli Emirati.