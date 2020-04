Balotelli: "Starei benissimo a Napoli"

Mario Balotelli su Instagram è tornato a parlare del Napoli, un club a cui era stato accostato a lungo in passato: "Giocare lì? Ci ho provato. Starei benissimo a Napoli, sono sincero".

L'attaccante del Brescia si è anche espresso su Zlatan Ibrahimovic: "Quando ero ragazzino io lo guardavo e lui mi diceva che non mi sarei mai allenato in prima squadra. Mi diceva che ero troppo scarso, di lasciar stare il calcio. Poi però è andato da Mino Raiola dicendogli di prendermi perché ero più forte di lui. L’esperienza in Francia con Vieira? Ho fatto due anni con Favre che è particolare, ma è un bravissimo allenatore, una bravissima persona. Sono stato benissimo con lui a livello tattico, tecnico personale. Nulla da dire. Poi è arrivato Patrick e boh… Aveva le sue idee che, dico la verità, non erano le mie. Non era il modo in cui io mi trovo bene in campo. Non mi chiamo né Ronaldo né Messi, quindi non pretendo niente, ma se si vuole che aiuti la squadra bisogna mettermi nelle condizioni di farlo".

SPORTAL.IT | 13-04-2020 21:25