Balotelli su Instagram pro bimbi africani, la coscienza di Mario

Solo una foto, nessuna scritta ma un cuore come simbolo. Mario Balotelli torna a dar spazio ai bambini africani e su Instagram posta un’immagine esplicita, un bambino di colore con la maglietta azzurra e il nome Balotelli su un campo di terra rossa e il logo “We Africa to red heart”, l’associazione umanitaria che si muove per portare aiuto e sostegno al popolo burkinabé attraverso la realizzazione di pozzi d’acqua, la distribuzione di cibo e la formazione scolastica dei bambini. SuperMario da anni contribuisce con donazioni per aiutare le popolazioni meno fortunate. Il legame con l’Africa è sempre stato forte per l’attaccante della nazionale che ha sempre condannato il razzismo ed è sempre stato vicino ai neri.

Dopo i mondiali del 2014 ebbe uno sfogo forte e scrisse: “Mario Balotelli ha la coscienza a posto ed è pronto ad andare avanti più forte di prima e con la testa alta. Fiero di aver dato tutto per il Suo paese. O forse, come dite voi, non sono Italiano. Gli africani non scaricherebbero mai un loro “fratello” . MAI. In questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo anni luce avanti”. Successivamente rimarcò: “Prima di essere italiano sono africano. Se fossi prima italiano, sarei bianco”. Anche nella sua autobiografia tornò sulla questione del colore della sua pelle scrivendo: “Di certo, fossi stato bianco avrei avuto meno problemi. Ricevo tante lettere di ragazzini che mi considerano un esempio per non aver mai abbassato la testa davanti agli episodi di razzismo”. Mario raccontò a modo suo, senza giri di parole (“È stato uno schifo”), la lunga attesa necessaria per non essere più (solo) un nero italiano, ma anche un cittadino italiano.

“A scuola capitava che sparisse qualche merendina dai banchi… Pensavano subito fossi stato io, senza indagare… Ma c’è un episodio che non dimenticherò mai: le lacrime non smettevano più di scendere. Avevo fatto tutti i compiti a casa… Sapevo che la mamma mi avrebbe poi permesso di uscire per andare a giocare a calcio… “Ciao ragazzi, giochiamo?”. “No, Mario: tu no”. “Ma ho fatto i compiti…”. “No, Mario: sei nero”. Ero nero, quindi ai loro occhi diverso… Credevo non mi volessero perché già allora ero esuberante. Poi purtroppo con il passare degli anni ho scoperto la verità”. Diciotto anni di porte sbattute in faccia, per avere la cittadinanza. Poi le porte si sono spalancate. Io ero lo stesso di prima”. Anche dopo quello striscione (“Il mio capitano è di sangue italiano”) fatto rimuovere a San Gallo dove giocava l’Italia e anche dopo le polemiche a mezzo stampa con Salvini su migranti e razzismo.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 10:20