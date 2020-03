Balotelli: tifosi juventini in rivolta sul web

Stanno ancora riecheggiando le parole di Mario Balotelli che ha attaccato il calcio italiano e la Juventus in particolare sullo stop, per lui ritardato, al campionato di Serie A. Da ieri il web e i social pullulano di commenti alle accuse al fulmicotone di Supermario. Come sempre divisi in due fazioni: da una parte gli juventini che ancora una volta ce l’hanno, stavolta a morte, con l’ex Inter e Milan, e dall’altra gli altri tifosi che non hanno perso occasione di dare ragione a Balo attaccando la Vecchia Signora.

Le parole al veleno di Supermario. “Lazio? Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto”. Questo il commento di Mario Balotelli durante una diretta Instagram insieme all’amico influencer Damiano Coccia detto “Er Faina”. Va detto che Balo era stato tra i primi, in tempi non sospetti, a chiedere

Juventini al contrattacco. Parole che in poco tempo sono diventate, è proprio il caso di dirlo parlando di coronavirus, virali sul web suscitando diverse reazioni. E c’è chi prova a spiegare: “Tutte dovevano avere lo stesso numero di partite, la juve doveva recuperare la partita con l’inter, credo che la maggior parte delle persone, visto il momento che attraversava, pensavano che la juve perdesse cosi avrebbe vinto lo scudetto la lazio di lotito. Pazienza è andata male!!!”; e chi ricorda a Balo: “Sono 9 anni che è in testa………….”

Da che pulpito. Nei giudizi da parte dei tifosi della Juve pesano ovviamente i precedenti, poco edificanti, del Balotelli uomo e calciatore: “Mediocre anche come uomo. Non perde occasione per dimostrarlo”; “Mario,un esempio per i giovani,uno che ha fatto più danni delle piaghe d’Egitto,uno che ha fatto casini ovunque sia andato,che le squadre in cui ha giocato hanno buttato fuori a calci vorrebbe che lo scudetto sia assegnato ad una squadra che ha giocato una partita in più?Studia che è meglio, STUDIA”; “Mario. Hai forse visto la Juve lontana dalla vetta per più di un turno?”;

Il Brescia si dissocia. Giuste o sbagliate che siano state la prima reazione ufficiale è arrivata proprio da parte della società per cui Balotelli gioca, il Brescia, che ha emesso un comunicato in cui ha preso le distanze dalle accuse del suo giocatore: “La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”.

SPORTEVAI | 13-03-2020 10:01