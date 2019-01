Balotelli torna al gol, ma il Marsiglia perde

Mario Balotelli inizia la sua avventura con un gol, ma che non basta alla squadra di Rudi Garcia, sempre più a rischio esonero, per evitare la sconfitta in casa contro il Lille.

Gli ospiti escono dal Velodrome con i tre punti grazie alla doppietta di Nicolas Pepè, che sale a 15 reti in campionato.

Stadio infuocato per la contestazione dei tifosi di casa, che interrompono a inizio secondo tempo la gara per alcuni petardi lanciati vicino all’ex romanista Kevin Strootman, con l’arbitro costretto a far rientrare le squadre negli spogliatoi.

Dopo pochi minuti dalla ripresa del gioco, Thauvin viene espulso e lascia il Marsiglia in 10 uomini. Con questa sconfitta la squadra di Garcia rimane al settimo posto e scivola a 12 punti proprio dal Lille, secondi in classifica.

