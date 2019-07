Balotelli torna di moda: ci pensa una squadra di A

Mario Balotelli sta vivendo un’estate da protagonista. Ma non sul mercato. Dopo l’addio al Marsiglia, che non l’ha riscattato dal Nizza, la bravava in motorino a Napoli ha riportato l’attaccante sulla cresta dell’onda per motivi non sportivi. Dopo aver piazzato Matthijs De Ligt e in attesa di capire il futuro di Paul Pogba, il potente agente di Super Mario, Mino Raiola, si sta guardando intorno per trovare una squadra che possa far tornare Balotelli tra i protagonisti, ma per motivi tecnici.

Del resto sta per iniziare la stagione che porterà all’Europeo, parola che rievoca il miglior Balo di sempre, quello dell’edizione 2012, quando i gol dell’attaccante allora in forza al Manchester City trascinarono l’Italia di Cesare Prandelli fino alla finale, poi persa malamente contro la Spagna.

Ignorato nelle gestioni Conte e Ventura, Balotelli era partito bene nell’era Mancini, salvo uscire nuovamente dal giro in concomitanza con le difficoltà incontrate con Nizza e Marsiglia. Dopo le voci di inizio giugno che lo davano vicino al Parma, il mercato sembra essersi spento attorno a Balotelli, che si sta allenando da solo in attesa della classica offerta giusta. Dopo essersi fatto una brutta pubblicità fuori dal campo, Balo ha postato su Instagram gli scatti che lo vedono correre, faticare e sudare agli ordini del proprio personal trainer.

Un invito a farsi acquistare che potrebbe essere raccolto dalla Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i viola avrebbero preso contatti con Raiola per capire i margini di manovra per la clamorosa operazione. Il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole presentarsi alla grande presso la propria tifoseria e dopo la promessa di trattenere Federico Chiesa l’idea Balotelli potrebbe dare una scossa a tutto l’ambiente. L’ex di Inter e Milan prenderebbe il posto di Giovanni Simeone, che sembra essere stato messo sul mercato dal club.



