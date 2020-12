Balotelli torna SuperMario: esordio boom con il Monza

Esordio da sogno per Mario Balotelli con il Monza. L’attaccante bresciano ha debuttato da titolare nella squadra di Cristian Brocchi contro la capolista Salernitana, e ha ripagato subito la fiducia del suo allenatore andando a segno al 4′.

L’ex punta del Brescia ha sbloccato il match con i campani, valido per la sedicesima giornata di Serie B, grazie a un errore in marcatura di Mantovani, che gli ha permesso di despositare in rete a porta vuota un cross di Carlos Augusto.

Per SuperMario, festeggiato calorosamente dall’altra stella della squadra, Boateng, è il ritorno al gol dopo 10 mesi. Non giocava dal 9 marzo scorso, Sassuolo-Brescia. Per lui una partenza incoraggiante: il suo obiettivo è trascinare i brianzoli in Serie A a suon di gol, e tornare ad alti livelli dopo gli ultimi due anni bui. L’ex Milan e Inter è poi uscito nel secondo tempo, al 62′, per far posto a Maric.

La gara è poi finita 3-0 per il Monza, andato a segno anche con Barillà e Armellino: in classifica i lombardi rinsaldano il terzo posto a 29 punti, a -2 dalla capolista Salernitana.

“Spero ci dia una mano come fece in rossonero nel 2012/13. Ha bisogno di tempo perché non gioca gare ufficiali da tempo, sta lavorando, perdendo peso e diminuendo la massa grassa, lo stiamo mettendo in forma. In allenamento vedi che è un fuoriclasse assoluto che avrebbe dovuto far di più in carriera”, le parole di Adriano Galliani prima del match.

OMNISPORT | 30-12-2020 17:17