Balotelli, un muro invalicabile anche per De Jong

Divertentissimo meme postato da Mario Balotelli che si rivela ancora una volta uno dei calciatori più social e al passo coi tempi dell’intero panorama internazionale. Il meme in questione ripropone la leggendaria esultanza di Super Mario durante gli Europei 2012, quando con una doppietta fece fuori la Germania portando l’Italia allora guidata da Cesare Prandelli in finale; per intenderci l’esultanza in cui si toglie la maglia azzurra per mostrare un fisico scultoreo con tutti i muscoli tirati.

Questa foto è solo la base di partenza del simpatico fotomontaggio postato da Balotelli, diviso in due differenti frame: nel primo si vede l’ex centrocampista del Milan Nigel De Jong saltare a piedi uniti contro Super Mario in posa, per poi cadere rovinosamente a terra nel meme successivo, come a dimostrare che Balotelli può resistere anche agli attacchi più duri. Il muro Balotelli, infatti, è a dir poco incrollabile, anche se l’ariete in questione è uno dei calciatori più esplosivi di tutti i tempi: sotto la fotografia una laconica didascalia Miss you Bro con tanto di chiocciola indirizzata a Nigel De Jong.

Sotto la foto, una pioggia di commenti e risate dei tifosi di Mario e del calcio in generale che sempre apprezzano questo genere di simpatiche goliardie. Passano gli anni ma Mario resta sempre in contatto con i suoi ex compagni di squadra, dimostrando ancora una volta che sotto quel carattere così scontroso, e quel fisico granitico, si nasconde un cuore d’oro sempre pronto a ricordare le persone più importanti della vita dell’attaccante del Nizza.

SPORTEVAI.IT | 11-10-2018 13:06