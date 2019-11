Balotelli verso l'addio: arriva un'offerta per SuperMario

Mario Balotelli verso l'addio a Brescia dopo pochi mesi. L'attaccante delle Rondinelle è stato allontanato dalla seduta di allenamento di giovedì, dopo che Fabio Grosso l'aveva visto svogliato durante un'esercitazione. Venerdì l'ex punta di Inter e Milan ha lavorato regolarmente, poi ha avuto un colloquio di dieci minuti con il presidente Massimo Cellino.

Secondo indiscrezioni, è possibile che Grosso lo escluda dalla lista dei convocati per la trasferta di domenica a Roma: una punizione per quanto avvenuto in settimana.

L'impressione è che si sia rotto qualcosa: secondo la Gazzetta dello Sport, aumentano le indiscrezioni di una possibile partenza del giocatore già a gennaio. L'agente Mino Raiola ancora non è entrato in azione, ma arrivano voci di un'offerta del Galatasaray, una destinazione gradita al giocatore.

Balotelli non sarebbe invece attirato dalle proposte in arrivo dalla Cina e dagli Stati Uniti, mentre potrebbe ritornare in voga il Flamengo, che già in estate aveva allettato il giocatore.

Un durissimo attacco a Mario Balotelli è stato sferrato dall'allenatore Gigi Cagni ai microfoni di TMW: "Se fallisce, come credo ormai credo che sia, è la fine. Se non hai stimoli nella tua città, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Secondo me ha dei problemi psicologici".

"Ai tempi del City di Mancini ci parlai un attimo dopo un allenamento. Gli chiesi contro chi giocava nel weekend e lui mi rispose che non lo sapeva. Un giocatore non può non sapere contro chi giochi. Vuol dire che c’è qualcosa che non va".

