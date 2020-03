Balotelli, verso l'archiviazione l'accusa di stupro

Buone notizie per Balotelli. Le accuse di stupro mosse nei suoi confronti stanno andando, di fatto, verso l'archiviazione. Il pm Barbara Benzi che sta seguendo la vicenda, ha firmato, come riportato dal Corriere della Sera, una richiesta di archiviazione del procedimento per violenza sessuale.

Alla luce delle ultime novità, resterebbero invece valide le accuse formulate nei confronti dell'avvocato della ragazza e della stessa giovane (avrebbero chiesto dei soldi per non denunciare il fatto e divulgare la notizia ai media).

SPORTAL.IT | 25-03-2020 10:23