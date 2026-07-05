Il centravanti della nazionale a stelle e strisce sarà regolarmente a disposizione di Pochettino per la sfida ai Diavoli Rossi di Garcia. Una decisione storica e che ha già iniziato a far discutere

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nonostante l’espulsione per il fallo su Muharemovic, Folarin Balogun sarà regolarmente in campo nell’ottavo di finale Mondiale, Stati Uniti-Belgio. A deciderlo è la FIFA, che con un comunicato ha ufficialmente sospeso la squalifica rimedita dall’attaccante a stelle e strisce per il cartellino rosso nel sedicesimo vinto dagli USA contro la Bosnia. Una decisione clamorosa e senza precedenti in Coppa del Mondo, che fa felice Mauricio Pochettino e il presidente americano Donald Trump, ma allarma l’ex arbitro e opinionista di casa nostra, Luca Marelli.

Balogun uomo copertina USA

Con tre reti e un assist nelle prime quattro partite del Mondiale, Folarin Balogun è certamente tra gli uomini copertina della nazionale americana guidata in panchina da Mauricio Pochettino. A macchiare la rassegna iridata dell’attaccante è arrivato però il cartellino rosso rimediato nel sedicesimo vinto 2-0 contro la Bosnia anche grazie a una sua rete. Fallo sul difensore del Sassuolo Muharemovic al 64’ ed espulsione. Una squalifica pensate, che avrebbe dovuto estrometterlo dall’ottavo di finale contro il Belgio.

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Balogun giocherà contro il Belgio

Avrebbe dovuto? Sì, esatto, avete letto bene. Perché Balogun la gara con i Diavoli Rossi di Rudi Garcia, in programma il 6 luglio alle 2 del mattino italiane, potrà giocarla. A concedere la grazia con una presa di posizione che sa di regalo è la FIFA, che ha deciso di revocare l’espulsione comminata dal direttore di gara brasiliano Raphael Claus, dopo on field review, e, quindi, di sospendere la squalifica al centravanti USA.

La decisione della FIFA

Com’è possibile? Semplice, per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, il massimo organismo del calcio mondiale ha applicato l’articolo 27 del codice disciplinare. Il regolamento prevede, infatti, che l’organo giudiziario possa “decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione di un provvedimento disciplinare”.

“Ai sensi dell’articolo 27 del codice disciplinare FIFA, l’esecuzione della squalifica per una partita è sospesa per un periodo di prova di un anno. Qualora Folarin Balogun commetta un’altra infrazione di natura e gravità analoghe durante il periodo di prova, la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata, fatto salvo qualsiasi ulteriore provvedimento sanzionatorio per la nuova infrazione”, recita il comunicato rilasciato in queste ore.

Il precedente Ronaldo

Insomma, la squalifica non viene tolta completamente, ma sospesa per dodici mesi. Tanto basta però per permettere a Balogun di proseguire come se nulla fosse il suo Mondiale. La medesima situazione occorsa con Cristiano Ronaldo dopo la gomita ad O’Shea nella gara di qualificazione Mondiale dello scorso novembre. In quel caso, CR7 si vide sospendere 2 delle 3 giornate comminate per il brutto gesto in Irlanda-Portogallo. “In caso di nuova infrazione di analoga gravità – recita l’art. 27 – la sospensione sarà revocata dall’organo giudiziario e la sanzione sarà eseguita, fatto salvo ogni ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione”.

Trump esulta, Marelli incredulo

Sulla revoca della squalifica è intervenuto anche Donald Trump, che non ha mancato di palesare tutta la propria soddisfazione. “Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!”, ha scritto il presidente americano sul social Truth. Di parere diametralmente opposta la reazione del “nostro” Luca Marelli, che su Facebook ancora prima della conferma della sospensione ha bollato la decisione della FIFA come un “precedente pericolosissimo e, soprattutto, di enorme gravità”.