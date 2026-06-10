Banchi vara un'Italia sperimentale per le sfide Mondiali: "Allargare la base è necessario". Out Melli e ADV

L'Italia contro Islanda e Lituania si gioca una fetta importante del suo cammino verso il mondiale 2027, ma il CT deve fare di necessità virtù. Tanti big indisponibili.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Giovedì 11 giugno scatta la finale LBA che assegna lo scudetto tra Milano e Venezia, ma lunedì 15 a Roma parte ufficialmente l’operazione Italia per la finestra FIBA di inizio luglio, che vedrà i ragazzi di Luca Banchi impegnati nelle sfide di qualificazione al mondiale 2027 contro Islanda (in trasferta il 2 luglio) e Lituania (a Bologna il 5 luglio). Prima ci saranno però due test amichevoli contro Croazia (il 24 giugno a Gorizia) e Slovenia (il 27 giugno a Celje). In un modo o nell’altro, uno snodo cruciale nel percorso di crescita di un gruppo che dovrà fare a meno ancora di molti big, e che vedrà aggregarsi alla spicciolata i reduci dagli ultimi impegni con i rispettivi club (vedi Milano, Venezia, Verona e Valencia).

Il CT alle prese con un rompicapo: “Vedremo tanti giovani”

Banchi ha convocato 17 giocatori, ma con una maxi lista di 16 elementi che sono stati inseriti in una sorta di “planning B”, pronti a essere inseriti in qualunque momento nel gruppo di lavoro, col quartier generale che sarà il Centro “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa di Roma. “Purtroppo questa terza finestra FIBA risulta essere la più complicata di tutte, perché assemblare il gruppo non è stato così semplice”, spiega il CT azzurro nella nota FIP dove sono stati ufficializzati i nomi dei convocati.

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“Le defezioni sono dovute in larga misura alle condizioni fisiche di alcuni elementi, che arrivati in fondo a una stagione lunga e logorante hanno finito per giungere all’appuntamento in riserva. Ci sono poi diversi ragazzi che sono sbarcati nei college americani per sostenere alcuni workout in vista della prossima stagione NCAA, oltre a coloro che invece sono impegnati nelle sfide play-off nei rispettivi campionati italiani ed esteri.

Come sempre, sarà necessario un grande spirito di adattamento e una forte volontà di adeguarsi alle situazioni che si creeranno lungo il percorso. Allargare la base a quanti più giocatori di interesse nazionale è una risorsa irrinunciabile ed è quello che intendiamo fare anche in questa finestra estiva, nella quale peraltro sappiamo di giocarci molto in proiezione futura”.

Fontecchio resta negli USA, in 4 debuttano nel gruppo

L’Italia è attualmente in vetta al proprio girone di qualificazione al mondiale 2027. La sconfitta all’esordio in casa con l’Islanda non ha lasciato grossi strascichi: gli azzurri hanno poi battuto la Lituania in trasferta e due volte la Gran Bretagna, e adesso vogliono completare l’opera e garantirsi il passaggio del turno alla seconda fase con quanti più punti da portarsi dietro (dovesse vincere entrambe le partite, e ipotizzando che la Gran Bretagna faccia lo stesso con l’Islanda nell’ultima giornata, l’Italia si porterebbe dietro 4 vittorie, il che aiuterebbe e non poco per la classifica della seconda fase).

Come previsto, non sarà della finestra estiva Simone Fontecchio, che pur senza impegni immediati (l’NBA ripartirà a ottobre e l’annata dei Miami Heat è terminata a metà aprile) ha preferito restare negli USA, dove spera di strappare un buon contratto essendo libero di firmare con qualunque franchigia a partire dalla mezzanotte del 1° luglio. Assenti anche Nicolò Melli e Amedeo Della Valle, non inseriti neppure nella lista allargata dei 16 potenziali innesti.

Prima chiamata assoluta per Lorenzo Bucarelli (classe 1998), nell’ultima stagione alla Vuelle Pesaro, così come per Matteo Cavallero (2003 di stanza all’Urania Milano), Luca Possamai (2001 della Libertas Livorno) e Giovanni Emejuru (2002), centro attualmente senza contratto dopo l’ultima stagione trascorsa a East Carolina in NCAA.

I due gruppi: tutti i convocati e i pre-allertati da Banchi

Questo l’elenco degli altri 13 azzurri che lavoreranno a Roma dal 15 giugno: Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Davide Casarin, Guglielmo Caruso, Matteo Librizzi, Riccardo Rossato, Luca Severini, Giovanni Veronesi, Sasha Grant e Nicola Akele. Gabriele Procida e Matteo Spagnolo sono attesi nella giornata di mercoledì 17 giugno.

A questo gruppo potrebbero aggiungersi alcuni dei 16 elementi preallertati dal CT: Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Alessandro Lever sono impegnati nella finale LBA che scatta domani sera, mentre Darius Thompson è ancora in ballo con Valencia nel play-off in Spagna, mentre Andrea Loro e Federico Zampini si stanno giocando la promozione in LBA nella finale di A2 con Verona. In aggiunta ci sono anche Saliou Niang, Luigi Suigo, Luca Vincini, Alessandro Bertini, Leonardo Bettiol ed Emmanuel Innocenti.