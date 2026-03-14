Napoli-Lecce, il malore di Banda spaventa tutti: la rivelazione di Conte. Le condizioni dello zambiano e il retroscena

Il tecnico del Napoli è stato il primo a intervenire quando l’attaccante del Lecce si è accasciato al suolo per un dolore al petto nel finale del match. Lameck si sarebbe spaventato anche di più perché sta per diventare papà

Momenti di paura allo stadio Maradona. Nei minuti finali del match tra il Napoli e il Lecce, lo stadio si è completamente ammutolito quando l’attaccante della formazione salentina si è accasciato al suolo dopo aver ricevuto un colpo al petto. Per fortuna le sue condizioni sono buone grazie al tempestivo intervento dei sanitari e alla reattività anche di Antonio Conte, tra i primi a entrare in campo e ad allertare i soccorsi.

Come sta Banda dopo il malore: cosa è successo

Il primo aggiornamento sulle condizioni di Lameck Banda è arrivato dai microfoni di Dazn che stava trasmettendo la gara tra Napoli e Lecce con il giornalista Alessio De Giuseppe che ha spiegato: “Sta bene, ha preso un colpo al petto ma le notizie sono confortanti. C’è stata solo grande paura in quel momento. Il giocatore si è spaventato tanto dopo aver preso il colpo al petto e avrebbe anche mal interpretato quel dolore spaventandosi ancora di più. Banda è anche in una situazione emotiva molto delicata perché sta per diventare papà”.

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La rivelazione di Conte

Il primo a intervenire quando l’attaccante zambiano si è accasciato al suolo è stato Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si è subito lanciato in campo e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei sanitari. E ai microfoni rivela quello che è successo in quei momenti concitati: “Ero lì vicino perché stavo preparando la barriera e ho visto che si stava accasciando. Mi sono preoccupato molto quando si è portato la mano sul patto. Mi sono scaraventato in campo a chiedere soccorso. Mi auguro che stia bene e che si riprende presto. Parliamo di un giocatore forte e di un ragazzo a posto. Sta anche aspettando un bambino, auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia”.

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De Francesco tranquillizza sulle condizioni

A fine partita, più che sulla partita Eusebio Di Francesco prova subito a rivelare quali sono le condizioni del giocatore tranquillizzando tutti: “Ci siamo preoccupati moltissimo per lui ma sembra che si sia trattato solo di una brutta botta. Il ragazzo era molto impaurito, ho visto la sua reazione ed è stata quella di paura. Sembra che abbia preso una botta sulla parte destra del petto ma non è niente di grave e credo che si risolverà tutto nel migliore dei modi. Forse lo terranno sotto osservazione per qualche ora ma il fatto che stia bene è la notizia più importante”.