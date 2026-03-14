Napoli-Lecce, il malore di Banda spaventa tutti: la rivelazione di Conte. Le condizioni dello zambiano e il retroscena

Momenti di paura allo stadio Maradona. Nei minuti finali del match tra il Napoli e il Lecce, lo stadio si è completamente ammutolito quando l’attaccante della formazione salentina si è accasciato al suolo dopo aver ricevuto un colpo al petto. Per fortuna le sue condizioni sono buone grazie al tempestivo intervento dei sanitari e alla reattività anche di Antonio Conte, tra i primi a entrare in campo e ad allertare i soccorsi.
- Come sta Banda dopo il malore: cosa è successo
- La rivelazione di Conte
- De Francesco tranquillizza sulle condizioni
Come sta Banda dopo il malore: cosa è successo
Il primo aggiornamento sulle condizioni di Lameck Banda è arrivato dai microfoni di Dazn che stava trasmettendo la gara tra Napoli e Lecce con il giornalista Alessio De Giuseppe che ha spiegato: “Sta bene, ha preso un colpo al petto ma le notizie sono confortanti. C’è stata solo grande paura in quel momento. Il giocatore si è spaventato tanto dopo aver preso il colpo al petto e avrebbe anche mal interpretato quel dolore spaventandosi ancora di più. Banda è anche in una situazione emotiva molto delicata perché sta per diventare papà”.
La rivelazione di Conte
Il primo a intervenire quando l’attaccante zambiano si è accasciato al suolo è stato Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si è subito lanciato in campo e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei sanitari. E ai microfoni rivela quello che è successo in quei momenti concitati: “Ero lì vicino perché stavo preparando la barriera e ho visto che si stava accasciando. Mi sono preoccupato molto quando si è portato la mano sul patto. Mi sono scaraventato in campo a chiedere soccorso. Mi auguro che stia bene e che si riprende presto. Parliamo di un giocatore forte e di un ragazzo a posto. Sta anche aspettando un bambino, auguriamo il meglio a lui e alla sua famiglia”.
Napoli-Lecce: il racconto del match
De Francesco tranquillizza sulle condizioni
A fine partita, più che sulla partita Eusebio Di Francesco prova subito a rivelare quali sono le condizioni del giocatore tranquillizzando tutti: “Ci siamo preoccupati moltissimo per lui ma sembra che si sia trattato solo di una brutta botta. Il ragazzo era molto impaurito, ho visto la sua reazione ed è stata quella di paura. Sembra che abbia preso una botta sulla parte destra del petto ma non è niente di grave e credo che si risolverà tutto nel migliore dei modi. Forse lo terranno sotto osservazione per qualche ora ma il fatto che stia bene è la notizia più importante”.