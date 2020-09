Banks, l'amarezza del giorno dopo

Adrian Banks era convinto di poter cominciare il campionato con una vittoria. Invece la Fortitudo ha perso a Roma in casa di una Virtus che a lungo era stata a rischio iscrizione al campionato.

“Sconfitta dura ieri, ma non sono contrariato dal fatto di aver perso la prima gara della stagione, quanto dal modo in cui abbiamo giocato la prima gara della stagione. 2-3 minuti di energia seguiti da 7-8 senza aggressività o intensità. Non siamo stati in grado di competere” si è lamentato su Twitter l’ex Brindisi.

OMNISPORT | 28-09-2020 14:33