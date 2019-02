Barak: mistero sulla data del rientro

L'Udinese dovrà ancora aspettare per avere a disposizione Antonin Barak.

"Non lo abbiamo mai avuto e ci è mancato tantissimo. Avverte ancora dolore ma è in via di miglioramento: ci auguriamo che possa arrivare la famosa luce in fondo al tunnel" ha detto il responsabile dell'area tecnica bianconera, Daniele Pradè.

"Una data per il rientro? Non l'abbiamo neanche noi. Pensavamo di non averlo per una settimana, invece è fuori da quattro mesi" ha aggiunto il dirigente dei friulani.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 14:55