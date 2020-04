Baraldi accusa: "Ci siamo sentiti isolati"

L'amministratore delegato della Virtus Bologna in un'intervista al Corriere dello Sport torna a parlare della sospensione definitiva del campionato e della mancata assegnazione dello scudetto: "Noi e la Fortitudo ci siamo sentiti isolati, abbiamo chiesto che la decisione venisse da chi è sopra di noi e non dalla Lega. Lo scudetto se lo meritano medici e infermieri, moralmente ci sentiamo i più forti del campionato e festeggeremo con i tifosi quando possibile".

"Poi certo – continua tagliente -, non ci è arrivata nemmeno una pacca sulla spalla in un’assemblea di Legabasket dove non ho sentito dire nulla allo stesso presidente che invece, fuori dall’assemblea, ha sottolineato il diritto alla promozione acquisito sul campo di una squadra di A2 con cui ha rapporti", le parole riprese da Sportando.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 09:53