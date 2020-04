Baraldi chiarisce sullo scudetto

L'amministratore delegato della Virtus Bologna Luca Baraldi ha commentato lo stop definitivo del campionato di Serie A, e la mancata assegnazione dello scudetto 2019-2020.

La società bolognese non ha ancora emesso comunicati ufficiali, e il dirigente ha voluto esprimere il suo pensiero: "Non ci siamo battuti per avere lo scudetto sul petto, quello se lo meritano i medici, gli infermieri, tutti gli operatori che in questo momento stanno combattendo contro il virus. La Virtus prende atto che la stagione finisce qui. Non accamperemo richieste in base a quanto avevamo ben fatto finora", sono le parole riportate dal Corriere dello Sport e da Repubblica.

