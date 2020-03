Baraldi: "Dobbiamo provarci"

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, con Stadio ha confermato che secondo lui non è ancora venuto il momento di alzare bandiera bianca.

"Dobbiamo andare avanti, provarci, per un senso di responsabilità sociale, per dare un segnale alla gente e restituirle la socialità – ha sottolineato -. La volontà della Virtus è giocare non appena si potrà, chiudere la stagione. Premettendo, s’intende, il primario rispetto per la salute di tutti e in primis degli addetti ai lavori, dai giocatori allo staff e allo stesso pubblico".

SPORTAL.IT | 27-03-2020 15:05