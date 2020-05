Baraldi, grido di allarme sulla geografia del basket

Un grido di allarme sulla geografia del basket italiano arriva da Luca Baraldi. "Oggi sotto la linea di Firenze troviamo soltanto Roma, Brindisi, e Sassari in Sardegna. Non è il campionato italiano se manca il centro-sud, e secondo me lì ci sono imprenditori che potrebbero avvicinarsi al basket e portarlo più in alto" ha detto a TMW Radio l’amministratore delegato della Virtus.

"Oggi noi come Virtus investiamo tantissimo sul settore giovanile ma poi arriva una qualsiasi società e te lo porta via a zero euro. Se non cambiamo troveremo sempre società molto deboli che cercano scorciatoie per rimanere in Serie A, col titolo che viene giocato sempre tra le tre-quattro più forti" ha aggiunto il dirigente bianconero.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 10:27