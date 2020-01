Baraldi non considera la caduta di Sassari

L’amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha parlato al termine della gara vinta dalla squadra di Sasha Djordjevic in casa dei campioni d’Italia della Reyer Venezia.

"Non facciamo la corsa sulla Dinamo Sassari (battuta in casa da Trento, ndr) ma su noi stessi. E’ più importante la prestazione del Taliercio dell’allungo in classifica: i playoff saranno un altro campionato ma abbiamo dimostrato il nostro valore e certificato la nostra candidatura a essere protagonisti" si legge su ‘Stadio’.

SPORTAL.IT | 26-01-2020 11:42