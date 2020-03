Baraldi: "Non dobbiamo vincere per forza"

"Abbiamo l'etica dello sport e il campionato va disputato sul campo. Oggi siamo primi ma questo non significa che dobbiamo vincere per forza. Non avrebbe logica assegnare lo scudetto a metà stagione. Il nostro scudetto sarebbe riprendere in mano la stagione". A dirlo, a Radio Sportiva, è stato l’amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi.

"La situazione l'abbiamo presa, subita e accettata perché imprevedibile. Dobbiamo prima di tutto preservare la salute pubblica, l'aspetto sportivo è secondario. Dietro lo sport ci sono anche delle motivazioni economiche, dietro ci sono costi e investimenti che oggi vanno in fumo. Ci siamo fermati per effetto di un giusto decreto emanato da Conte. Aspettiamo di sapere se e come proseguirà la stagione" ha aggiunto il dirigente bianconero.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 12:58