Baraldi promette rinforzi per la Virtus

Luca Baraldi non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il doppio turno natalizio, che ha visto la Virtus Bologna conquistare prima il derby contro la Fortitudo e poi la sfida al vertice del basket italiano contro l'Olimpia Milano, ma non vuole cullarsi sugli allori e, intervistato da 'La Repubblica' e 'La Gazzetta dello Sport', non ha escluso l'arrivo di altri giocatori: "Siamo consapevoli e disponibili come proprietà a rinforzare questa squadra – ha detto -. Non è che non ci abbiamo già pensato, ma a volte i giocatori che vuoi non te li danno. Questo gruppo ha comunque una struttura tecnica definita, aggiungeremo per migliorare senza sconvolgere gli equilibri".

L'amministratore delegato delle 'V Nere' ha parlato anche di 'scommessa vinta' per quel che riguarda l'utilizzo del Palafiera, e ha aggiunto: "Il merito di questo momento positivo è di chi guida i giocatori giorno per giorno, cioè di Sasha Djordjevic e del general manager, Paolo Ronci. E quindi mi permetto, merito mio che li ho scelti".

SPORTAL.IT | 31-12-2019 09:58