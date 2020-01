Baraldi si coccola un super Teodosic

Dopo la sofferta vittoria in Eurocup contro Trento in Eurocup (73-67 il risultato finale), l'amministratore delegato della Virtus Bologna Luca Baraldi non ha dubbi su chi considerare 'man of the match': "Come sempre un super Teodosic che ci ha tolto le castagne dal fuoco – ha dichiarato ai microfoni di Radio Bologna Uno -. E' stata una vittoria molto importante, ma molto sofferta. Questa è l’Europa, ha uno spirito tutto particolare".

"Dopo un primo quarto fantastico pensavamo di mettere in ghiacciaia la partita, e invece Trento è uscita con tutti i suoi valori, ai di là delle assenze, e ci ha messo in difficoltà – ha aggiunto Baraldi -. Però alla fine siamo stati bravi a rimanere concentrati, e a fare negli ultimi minuti delle ottime difese".

"Siamo tre squadre appaiate, sarà molto dura mantenere un trend positivo, cosa che noi cercheremo di fare con il massimo dell’impegno. Ora giocheremo a Bologna contro Trento per ripeterci e portare a casa due punti fondamentali, e poi col Partizan avremo il big match. Vorrei arrivare a Istanbul un pochino più tranquillo rispetto a quelle che potrebbero essere le prospettive. Però facciamo un passo alla volta. La Virtus ha dimostrato di poter competere e vincere su qualsiasi campo, siamo fiduciosi" ha concluso il dirigente delle 'V Nere'.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 23:32