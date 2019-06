Baraye denuncia episodio di razzismo a Parma

Yves Baraye ha denunciato un episodio di razzismo che lo avrebbe visto come protagonista a Parma.

L'attaccante senegalese, reduce da una stagione in prestito al Padova e in attesa di conoscere la prossima destinazione, stando a quanto si legge su 'Repubblica' ha dato mandato a un amico di cercargli un'abitazione in affitto. Il giocatore aveva individuato una casa di suo gradimento ma tutto sarebbe saltato quando il proprietario dell'immobile ha scoperto che l'affittuario sarebbe stato un extracomunitario.

"Adesso sto cercando un'altra casa. Scrivete quanto è successo, è davvero triste che nel 2019 si debba ancora assistere a certi episodi" ha detto il calciatore africano, come riferito dal quotidiano, che riporta anche le parole del suo amico. "Mi sono molto arrabbiato, è un episodio di razzismo bello e buono – ha evidenziato quest’ultimo -. Oltretutto il proprietario ha perso una bella occasione perché la casa sarebbe stata utilizzata ben poco: gli impegni calcistici porteranno Yves e probabilmente anche il fratello lontano da Parma e lui avrebbe comunque percepito l'affitto".

SPORTAL.IT | 19-06-2019 17:42