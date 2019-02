Baraye saluta con affetto il Parma

Yves Baraye, passato al Padova, saluta un'ultima volta i tifosi del Parma: "Dopo tre anni e mezzo è arrivato il momento dei saluti. E, credetemi, non è facile. Non è facile salutare la città che è stata ed è la mia seconda casa. Non è facile salutare i compagni e la società. Non è facile soprattutto salutare voi tifosi. Ho dato tanto per questa città, ma voi e il Parma mi avete dato di più", è quanto ha scritto su Instagram.

"Sono cresciuto come giocatore, ma soprattutto come uomo. Non potrò mai dimenticare le tre promozioni, le ammonizioni per le mie esultanze, i gol nei derby e tanti altri momenti. Questi attimi li porterò per sempre nel mio cuore. Grazie ai tifosi della Curva per la vostra presenza costante e soprattutto per lo striscione di domenica. Mi sono davvero emozionato. Grazie anche alla società per queste tre meravigliose stagioni. Questo non è un addio, ma un arrivederci, in qualche modo, ci rincontreremo grazie Parma ..J’ai une ame de vainqueur quand je tombe je me relève toujours ..Motakh ma ame fit".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 15:45