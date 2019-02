Baraye spiega il suo addio al Parma

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Padova, Yves Baraye ha detto la sua prima impressione sulla squadra biancorossa: "Ho visto una squadra compatta che ha voglia di salvarsi. Non giocavo da diversi mesi, ho cercato di fare del mio meglio".

"E' chiaro che la lunga inattività si sente, ma credo che si possano fare tutti insieme grandi cose. Avevo altre richieste, sia dalla B che dall'estero, ma quando mi ha chiamato il Padova ho accettato subito. Non potevo accettare di restare fermo altri sei mesi, per questo ho deciso di andare a giocare" ha detto l'esterno classe '92.

"Mi ricordo bene la partita di Padova: all'andata aveva vinto il Padova per 4-1, al ritorno ho segnato il primo gol con cui abbiamo vinto 2-1. Ho giocato contro Mbakogu diverse volte, Bonazzoli non lo conoscevo personalmente così come gli altri, ma so che sono buoni giocatori" ha concluso Baraye.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 17:00