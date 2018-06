Barazzutti: "Cecchinato tra i migliori su terra"

All'indomani della straordinaria impresa di Marco Cecchinato, che ha conquistato la semifinale del Roland Garros battendo Djokovic ieri pomeriggio, ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Corrado Barazzutti, ultimo italiano ad aver raggiunto una semifinale in uno Slam e allenatore della Nazionale maschile italiana. "All'inizio del torneo non si poteva neanche immaginare questo risultato, ma l'ho visto giocare e sin dai primi turni ha dato l'impressione di una crescita continua – ha ammesso – È un risultato sorprendente, ma negli ultimi 2 mesi ha fatto progressi enormi. Ha vinto un torneo importante, a Roma ha affrontato un match durissimo contro Goffin. Qualche avvisaglia di un giocatore diverso rispetto a un po' di tempo fa c'era. Ha giocato alla pari con Djokovic e alla fine si è risolta per pochi punti. Sulla terra in questo momento è uno dei giocatori più forti del mondo".

Sul serbo invece ha ammesso: "In certi momenti non è stato il miglior Djokovic, ma da un paio di anni ormai è così: alterna momenti di grande tennis a momenti non alla sua altezza. Questo nulla toglie all'impresa di Cecchinato".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 15:45