Barazzutti, dura critica a Sinner per il no alle Olimpiadi

L’ex capitano non giocatore della nazionale italiana di Coppa Davis Corrado Barazzutti ha criticato duramente Jannik Sinner per la sua decisione di rinunciare alle Olimpiadi.

“Fa impressione vedere Djokovic, 34 anni, entusiasta di partecipare alle Olimpiadi. Dispiace vedere Jannik Sinner, 20 anni, mortificare la più alta competizione mondiale come valori. Alla quale nessun atleta senza problemi fisici rinuncerebbe per niente al mondo. Soprattutto alla prima partecipazione”, ha scritto su Facebook.

“Sinner ha già rinunciato due volte alla Coppa Davis. Evidentemente, se non si crede in certi valori, se non valgono certi principi, tutto sommato meglio stare a casa. Peccato per Jannik, mai fu fatta scelta più sbagliata“. Sinner ha motivato la rinuncia spiegando di voler concentrarsi sulla sua preparazione, dopo gli ultimi mesi non certo positivi.

OMNISPORT | 03-07-2021 21:50