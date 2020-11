Barazzutti: "Sinner senza limiti"

Il capitano della Nazionale italiana di tennis Corrado Barazzutti ha parlato del successo di Sinner a Sofia: “Jannik ha dimostrato una volta di più le sue grandissime qualità. E’ un predestinato, un giocatore che non ha limiti e che presto vedremo al top. Ha una capacità straordinaria di stare in campo contro qualunque tipo di avversario, come dimostrato al Roland Garros con Nadal, nonostante la sua giovane età”.

“Ha colpi di altissimo livello in tutti i fondamentali, ma allo stesso tempo grandissimi margini di miglioramento. Il futuro per lui e per la nostra nazionale di Davis è senz’altro roseo”, sono le parole riportate da Oasport.

OMNISPORT | 15-11-2020 12:49