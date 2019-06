Barbara Bonansea fa mea culpa

Dopo la sconfitta contro l'Olanda, Barbara Bonansea è stata intervistata da Rai Sport: "Speravamo di arrivare tra le prime quattro del mondo ma non è stato così, ci dispiace molto".

"Spero che il sogno che abbiamo creato possa andare avanti: abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi. Ce la siamo giocata nonostante partivamo molto più indietro rispetto alle altre squadre".

Dopo un avvio straordinario contro l'Australia, nelle ultime due uscite Barbara Bonansea è sembrata sottotono: "Nelle ultime due partite non ho giocato molto bene ma non saprei dire il perchè, forse per il caldo. Prenderò i video di quetse ultime due gare per studiarli e capire cos'ho sbagliato".



SPORTAL.IT | 29-06-2019 17:41