Barbara Bonansea punta sull'effetto sorpresa

Se Sam Kerr è la punta di diamante delle ‘Matildas’, Barbara Bonansea può essere il grimaldello in grado di scardinare la difesa australiana, non imperforabile come dimostrano gli otto gol subiti nelle ultime due amichevoli con Stati Uniti e Olanda: "Per ora siamo tutte tranquille – ha dichiarato in conferenza stampa l’attaccante della Juventus – magari sentiremo la tensione quando arriveremo allo stadio. Spero che sia una tensione positiva e che si trasformi in qualcosa di bello. L’Australia è una bella squadra, tosta, ma ho la sensazione che possiamo fare bene. Diciamo che non mi spaventano".

Il primo obiettivo da centrare è il passaggio del turno, ma Barbara non vuole porsi limiti: "Io voglio vincere. Non è scritto che debbano vincere per forza la Francia o gli Stati Uniti". La coesione del gruppo è l’arma in più di questa Nazionale: "Nei prossimi giorni oltre a noi giocheranno la Nazionale Maggiore e l’Under 21, oggi tocca all’Under 20: noi faremo il tifo per loro, così come sono sicura che loro tiferanno per noi. La Federazione ci ha fatto sentire parte integrante di tutto questo azzurro".

SPORTAL.IT | 07-06-2019 17:35