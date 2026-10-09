Barbie ha reso omaggio a Serena Williams, leggendaria tennista vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, con una bambola della linea Barbie Signature. Questa nuova bambola arriva dopo il lancio, da parte del brand, di una bambola dedicata a Serena Williams nella serie “Role Model” nel marzo 2026.
Barbie lancia la bambola dedicata a Serena Williams
Barbie ha reso omaggio a Serena Williams, leggendaria tennista vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, con una bambola della linea Barbie Signature