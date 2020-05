Barca, 6 contropartite per Lautaro. Gli interisti: "Sono scarti”

Giorno dopo giorno, l’idea che Lautaro Martinez possa lasciare l’Inter nella prossima sessione estiva del calciomercato si fa strada nella mente dei tifosi nerazzurri. Dal rifiuto iniziale, i supporter interisti iniziano a valutare l’idea della possibile cessione del Toro al Barcellona e si dividono tra coloro che accetterebbero soltanto una grossa somma di denaro – pari ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria – e chi invece sarebbe pronto a inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche.

Le 6 contropartite proposte dal Barcellona

A tal proposito, il quotidiano catalano Sport ha elencato i giocatori che il Barca potrebbe scegliere di cedere per arrivare a Lautaro. I blaugrana con la valigia sarebbero ben 6, alcuni dei quali da tempo nel mirino dell’Inter: è il caso di Arturo Vidal, autentico pallino di Antonio Conte, o del terzino Semedo, esterno destro che i dirigenti interisti ritengono possa adattarsi con successo al 3-5-2 contiano.

Oltre che tra loro due, secondo Sport, l’Inter potrebbe scegliere tra una vecchia conoscenza come Rafinha – già in prestito ai nerazzurri nella stagione scorsa -, l’esterno sinistro Junior Firpo e i talentuosi difensori francesi Umtiti e Todibo.

Il no dei tifosi nerazzurri

Nomi su cui, come detto, i tifosi interisti si dividono. “A parte Semedo, che potremmo prendere, sono tutte riserve”, scrive Luca su una delle pagine Facebook frequentate dai tifosi nerazzurri.

“Ci diano De Jong e 80 milioni e stiamo apposto”, rilancia – esagerando – Antonio. Ma la maggior parte degli interisti boccia su tutta la linea la proposta del Barcellona. “Il Barca vuole procedere allo svuotamento del magazzino dell’invenduto? È ridicolo. Come dicono in casi simili: ‘fuori i soldi e vedi il cammello’”, scrive Lelio rispolverando un detto caro a Lotito.

“Tutti i loro scarti: no grazie, perché dovremmo agevolarli?” si chiede Alessandro. Francesco si fida dell’Inter: “Calciatori di scarto! Non sarà facile sottrarci il Toro! Penso che in questo momento due sono i giocatori che possono servirci: Jordi Alba e Messi, altrimenti il numero magico 110 della clausola per prendere un altro attaccante. Questo Marotta lo sa bene, ecco perché possiamo stare tranquilli”.

Infine la chiude Rocco: “Barca, facciamo che vi diamo Gagliardini, Padelli, Biraghi e 15 milioni per Messi, ok?”.

SPORTEVAI | 08-05-2020 11:51