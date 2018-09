Cattive notizie per il Barcellona.

Dal Cile arrivano aggiornamenti poco rassicuranti su Arturo Vidal, che ha dovuto interrompere la sessione di allenamento con la Nazionale a causa di alcuni problemi al ginocchio operato lo scorso aprile.

Il centrocampista ex Bayern Monaco non prenderà parte all’amichevole contro il Giappone. Il tecnico blaugrana Ernesto Valverde si augura che non si tratti di nulla di grave.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 16:00