Barça, cambio di rotta: Valverde resta

Tutto faceva pensare ad un suo addio, tanto che si parlava già dei possibili sostituti (in corsa anche l'ex bianconero Allegri) ed, invece, secondo Marca, Valverde proseguirà la sua avventura sulla panchina del Barcellona.

La dirigenza del club, con Bartomeu in testa, avrebbe deciso di dare continuità al progetto, confermando Valverde anche per la prossima stagione (sarà la terza come allenatore del club blaugrana). Niente cambio alla guida del Barça, almeno per il momento.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 07:19