Barça, Coutinho verso il Newcastle

Al termine della stagione in corso, Coutinho tornerà al Barça dopo il prestito al Bayern Monaco. Il suo futuro non sarà in blaugrana. Si parla, con insistenza, di un suo ritorno in Premier League dove ha fatto bene con il Liverpool.

Secondo France Football, il Newcastle sarebbe molto vicino al brasiliano. Se il club inglese verrà acquistato dal magnate Bin Salman, Coutinho sarà il grande acquisto per dare il via all'ambizioso progetto del nuovo Newcastle.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 08:07