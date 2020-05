Il Barcellona sta pensando a come gestire Coutinho. Il brasiliano, classe 1992, non verrà riscattato dal Bayern Monaco e difficilmente resterà in blaugrana. Si parla, con insistenza, di un suo ritorno in Premier League.

Secondo il Daily Star, a Klopp non dispiacerebbe riaverlo a disposizione (ha giocato con i Reds dal gennaio 2013 al gennaio 2019). Attenzione anche al Manchester United che sta lavorando per dare il via ad una vera ricostruzione.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 07:47