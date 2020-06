In una lunga intervista al Los Angeles Times, Griezmann ha svelato il suo futuro: "Non so in quale squadra ma voglio giocare negli Stati Unuti. E' un mio obiettivo quello di finire la mia carriera in MLS e lottare per un titolo".

L'attaccante francese del Barcellona ha indicato anche i suoi prossimi obiettivi: "Voglio vincere la Liga e la Champions League con il Barça. Sarebbe un sogno. C'è poi la Coppa del Mondo in Qatar e poi penso all'MLS".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 07:48