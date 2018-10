Barça, Malcom già ai saluti

Il Barcellona, in estate, per soffiarlo alla Roma, ha speso ben 41 milioni di euro. A distanza di qualche mese, la posizione di Malcom è piuttosto "complicata". Il tecnico blaugrana Valverde non gli sta dando spazio. Ad oggi, ha giocato solo 25'.

Da qui la concreta possibilità che, a gennaio, possa essere ceduto (con la formula del prestito). L'ex Bordeaux, 21 anni, potrebbe anche essere offerto a club italiani (attenzione all'Inter). Molto dipenderà dalla volontà anche del Barcellona.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 09:25