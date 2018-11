Barça, Malcom: "Voglio giocare di più".

Entrato in campo all'81', ha impiegato poco più di 2' per segnare il suo primo, pesantissimo, gol in maglia blaugrana: "Debuttare in Champions League, segnando un gol, qualcosa che resterà nella mia memoria per sempre", il commento di Malcom, a fine partita, riportato dal Mundodeportivo.

Il brasiliano, in estate ad un passo dalla Roma, ha un desiderio: "Voglio giocare di più. Ogni giorno mi alleno per dimostrare di avere le qualità per giocare in questo gruppo. Nella mia vita, nulla è stato facile".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 07:25