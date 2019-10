Barça, Messi: "In testa ho 25 anni ma il fisico è diverso"

In una lunga intervista a Marca, Messi si è soffermato su tanti temi, compreso il proprio futuro: "Non ho mai sentito la necessità di lasciare il miglior club del mondo che il Barcellona, dove mi diverto ad allenarmi e giocare".

Sui tanti infortuni avuti recentemente: "La tua testa pensa che hai 25 anni e pensa di poter fare le stesse cose di sempre ma il corpo è diverso e ci sono situazioni che devi gestire in maniera diversa". Una battuta anche sull'Inter di Conte, avversaria in Champions League: "Non mi ha sorpreso. L'ho vista in Serie A, dove ha iniziato molto bene, combattendo con la Juventus, che non è facile".

SPORTAL.IT | 17-10-2019 07:24