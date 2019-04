Barça, Messi non pensa al Triplete

Grazie alla sua doppietta, il Barcellona ha eliminato il Manchester United, conquistando il pass per le semifinali di Champions League. Messi è già arrivato a quota 10 gol stagionali nella massima competizione europea: "Felice per la semifinale e per come è arrivata", le sue parole riportate dal Mundodeportivo.

In tanti cominciano a credere nel Triplete blaugrana: "Abbiamo fatto un piccolo passo ma andiamo avanti con calma. Ora pensiamo alla Liga e a portarla a casa nel minor tempo possibile", conclude l'argentino.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 07:23